Incidente frontale tra due automobili nel comune di Pollica, in località Caleo. Coinvolta una coppia di fidanzati, a bordo di un’Audi A3 e una Lancia Ypslon, con a bordo madre e figlia. Ad avere la peggio sono state proprio madre e figlia, per le quali è stato necessario il trasporto in ospedale. Hanno riportato ferite lacero-contuse. Illesa la coppia di fidanzati. Sul posto i sanitari della Givi e un’ambulanza medicalizzata di Ascea. © RIPRODUZIONE RISERVATA