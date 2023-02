Incidente frontale sulla Via del Mare: tre feriti tra San Marco e Santa Maria di Castellabate

Incidente frontale intorno alle 20 lungo la Via del Mare, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate. Il bilancio è di tre feriti, fortunatamente in modo lieve.

A scontrarsi sono state due auto in una delle curve che collegano le due frazioni San Marco e Santa Maria. L’impatto frontale è stato violento, le due automobili si sono praticamente accartocciate. Tempestivamente è partita la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto di tre ambulanze della Givi e della Croce Gialla. I tre malcapitati, coinvolti, nel sinistro, sono stati trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile di Agropoli per ricostruire la dinamica del sinistro. E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli perché una delle due automobili era alimentata a gas.

La stessa strada è stato teatro più volte di incidenti, in alcune circostanze purtroppo anche con esito fatale.