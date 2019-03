Sabato 16 Marzo 2019, 17:07

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto a Giffoni Valle Piana nella serata di ieri.Poco prima delle 21 due auto si sono scontrate in località Santa Maria a Vico per cause ancora in corso di accertamento.Una delle due, a seguito dello scontro, ha concluso la sua corsa in un terreno circostante.All'interno delle vetture una coppia di fidanzati e due ragazzi, tutti soccorsi dagli operatori del soccorso del Vopi, giunti sul posto, unitamente ad una autopompa dei vigili del fuoco, con tre ambulanze.I quattro feriti sono stati trasportati presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.