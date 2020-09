Incidente mortale lungo l'auto del Mediterraneo all'altezza di Campagna. Una Smart alla guida c’era un cittadino ucraino, 30enne residente a Calabritto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. L’impatto è stato fatale per il conducente dell'auto. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i tecnici Anas. Il traffico è completamente bloccato per circa due ore.

