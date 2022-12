Incidente in fabbrica: cade sbarra di ferro, ferito operaio

Incidente sul lavoro in una azienda metalmeccanica in via Leonzio nella zona industriale di Salerno. Un operaio 47enne di Cava de’ Tirreni, a seguito del distacco di una barra di ferro dal macchinario che stava utilizzando ,ha subito un forte trauma cranico. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno allertato il 118. Una volta in ospedale è stato ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto è giunta anche una pattuglia della sezione Volanti della questura e la Scientifica per tutti gli accertamenti del caso e, soprattutto, per capire se ci siano responsabilità in merito alla manutenzione del macchinario e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza. Dunque le indagini proseguono, il macchinario è stato sottoposto a sequestro giudiziario per essere peritato e si attende di poter ascoltare anche la versione dei fatti da parte della vittima per ricostruire esattamente la dinamica. Soltanto in un secondo momento verranno accertate le eventuali responsabilità: se si è trattato di un semplice incidente, se il macchinario aveva problemi e non era stato sottoposto a manutenzione o se ci siano state responsabilità da parte dell’operaio. La procura di Salerno ha dunque aperto un fascicolo.