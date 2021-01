Manovale perde la vita dopo un incidente sul lavoro a Bellizzi. Salvatore Sasso, 36enne di Brienza, è deceduto all'ospedale di Salerno dove era giunto giovedì scorso in gravi condizioni di salute in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi in un capannone a Bellizzi dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Mentre era al lavoro il manovale è scivolato su un cumulo di lamiere ed ha riportato gravi ferite. Poi, le condizioni di salute di Sasso si sono aggravate e nulla è stato possibile per salvarlo.

