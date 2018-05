Martedì 29 Maggio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Incidente sul lavoro, muore sul colpo un operaio di Bellizzi. La vittima si chiamava Vito Ciancio e aveva 62 anni. Questa mattina alle 6 l'uomo era giunto nell'azienda agricola per il suo turno di lavoro.L'operaio si sarebbe posizionato dietro a un camion per scaricare del materiale: rotoli di pellicola utilizzati per le serre agricole.La rottura di una fune avrebbe provocato il rovesciamento di tutto il materiale che ha travolto il 62enne. L'operaio non ha avuto scampo.I colleghi hanno provato a liberarlo da sotto i rotoli ma quando l'operazione di soccorso si è conclusa il collega era già morto.In zona sono giunti i medici del 118 e i carabinieri di Eboli che conducono le indagini.La salma è stata sequestrata. Nell'agro ebolitano è giunta il pm Cosentino della Procura di Salerno che coordina le attività.Gli investigatori hanno sequestrato il camion e un trattore che si trovavano nella zona dell'incidente. Al momento non ci sono contestazioni penali a danno di terzi.