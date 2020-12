Un operaio 47enne è morto a Salerno in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento della zona industriale. L'uomo, a quanto si apprende da fonti investigative, è caduto da un'altezza di sei metri mentre stava effettuando un intervento di manutenzione sul tetto. L'impatto gli ha provocato gravissime lesioni che ne hanno provocato la morte, rendendo inutile anche l'intervento dei sanitari del 118. I carabinieri del comando provinciale di Salerno, guidati dal colonnello Gianluca Trombetti, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.

