Due feriti in un grave incidente sul lavoro ieri sera a Polla. Due fabbri di Sant'Arsenio, padre e figlio, stavano lavorando con una lastra di ferro, ma, per cause in corso di accertamento, sono stati travolti e feriti. Ad avere la peggio l'uomo di 67 anni che ha riportato gravi traumi.

Trasportato d'urgenza all'ospedale "Luigi Curto" di Polla è stato subito ricoverato in terapia intensiva, per poi essere trasferito, per le gravi lesioni riportate all'ospedale "Ruggi" di Salerno. Il figlio, anche lui ferito nell'incidente, ha riportato traumi meno gravi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Paolo Cristinziano e il personale del Servizio di Prevenzione infortuni dell'Asl di Salerno per ricostruire la dinamica dell'incidente.

