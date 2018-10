Sabato 6 Ottobre 2018, 17:29

Incidente stradale questa mattina in litoranea a Battipaglia. Due auto si sono scontrate in porossimità di una curva. Ad avere la peggio una donna 34enne battipagliese che era a bordo di un'Audi A3. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, diretti dal tenente colonnello Gerardo Iuliano, e i soccorritori del 118 che con un'ambulanza hanno trasportato la ferita, che ha riportato un trauma cranico, all'ospedale di Salerno. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente stradale e hanno dirottato tutti i veicoli su strade alternative.