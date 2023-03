Incidente a Maiori, Statale Amalfitana paralizzata per due ore

Statale Amalfitana paralizzata per quasi due ore questa mattina in territorio di Maiori a causa di un incidente stradale. Il sinistro nel quale non ci sarebbero stati feriti gravi si è verificato all’altezza del cimitero cittadino.

Due le vetture coinvolte che, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto i carabinieri della stazione di Maiori e un’ambulanza della croce del saut di Maiori.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale in un orario di punta. Lunghe code smaltite poco prima delle 10 si sono formate in entrambi i sensi di marcia: direzione Salerno e in entrata verso la Costiera.