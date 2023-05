San Valentino Torio, incidente sull'A30: muore anche il piccolo Mourad, era fratellino di Jemila

È morto anche Mourad, il piccolo di 8 anni ferito nell'incidente di domenica scorsa sull'A30, a pochi metri dallo svincolo di Mercato San Severino. La sua vita era appesa ad un filo a causa di un grave ematoma che i sanitari hanno ritenuto da subito gravissime. Il piccolo era ricoverato in rianimazione al Ruggi. È la terza vittima dopo la sorella 15enne Jemila e il suo fidanzatino Rosario.

All’ospedale del Mare di Napoli si trova invece Giusy Ruocco Sorrentino, 42enne madre di Jemila e di Mourad. La donna non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono monitorate, in ragione di un trauma cranico facciale complesso con fratture multiple e una serie di ferite lacero contuse. Sta bene il 34enne Hedi, padre di due delle tre vittime, che era alla guida della vettura.