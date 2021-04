Tragedia ad Eboli. Uno straniero, 55enne domiciliato ad Eboli, è stato travolto da furgone mentre era in sella ad una bicletta ed è deceduto dopo essere finito in una cunetta a Cioffi, frazione di Eboli. Sul posto si sono recati i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno costatato il decesso del bracciante agricolo ed hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Il furgone è stato posto sotto sequestro.