Mercoledì 5 Dicembre 2018, 16:26

Tragedia sull’autostrada A2, a pochi metri dallo svincolo di Eboli, in provincia di Salerno dove un uomo, 68enne ebolitano, è morto dopo essere stato travolto da due veicoli in transito. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era sceso dal furgone che stava guidando, forse a causa di guasto meccanico. Poi, sono sopraggiunti un camion e un’automobile, che l’hanno travolto in pieno. L’uomo sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno solo potuto costatarne il decesso.I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Eboli coordonati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilinadiretto dal vicequestore, Francesco Minniti. Il cadavere è stato trasferito all'ospedale di Eboli.