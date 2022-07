Incidente mortale a Battipaglia: deceduta una ragazza 27enne

Incidente mortale a Battipaglia la scorsa notte. Una ragazza 27enne è deceduta dopo aver riportato gravi ferite. La ragazza era in sella ad uno scooter con un coetaneo che si è scontrato con un'utilitaria, a ridosso di un incrocio in via Baratta.

L'urto tra il ciclomotore e l'auto è stato molto violento ma ad avere la peggio è stata la ragazza che nelle scorse ore è deceduta all'ospedale di Battipaglia. Sull'incidente indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele.