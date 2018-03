Sabato 24 Marzo 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 11:59

È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla Cilentana. Il sinistro è avvento all'altezza dell'uscita di Ceraso.L'impatto frontale fra due veicoli non ha lasciato scampo ad un uomo di 70 anni di Licusati frazione di Camerota che viaggiava su una Ford Fiesta. Il conducente della seconda auto, un 40enne originario di Ceraso, è rimasto gravemente ferito.Sul posto immediato l'intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania diretta dal capitano Mennato Malgieri. Drammatica la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori . Il corpo del settantenne incastrato nelle lamiere. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.