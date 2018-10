Incidente mortale ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Una donna di 91 anni, di Roscigno, è morta a seguito dello scontro tra due auto avvenuto stamattina intorno alle 10 sulla strada provinciale 317 in Borgo Carillia, all'altezza dell'intersezione tra via Nettunia e via Carlo Pisacane. A scontrarsi due auto, la prima guidata da un 66enne e la seconda proveniente da Eboli, condotta da un 30enne, che a seguito dell'impatto è scivolata in un piccolo canale che scorre a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Eboli. La salma della donna, posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata portata all'obitorio di Eboli per un esame esterno medico legale e un eventuale successivo esame autoptico.

Giovedì 25 Ottobre 2018, 17:13

