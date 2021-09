Incidente a Pontecagnano: muore un ciclista

Un ciclista straniero è stato travolto ed ucciso da una motocicletta. L'incidente mortale si è verificato in litoranea tra Pontecagnano e Battipaglia. Nulla è stato possibile per salvare lo straniero mentre il motociclista, che non sarebbe in gravi condizioni di salute, è stato trasportato all'ospedale di Salerno. In litoranea si sono precipitati i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente mortale.