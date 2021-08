Tragedia a Pontecagnano. Un uomo, 51enne origanario di San Marzano Sul Sarno, è deceduto mentre era in sella ad uno scooter che si è scontrato con un camion. L'incidente mortale è accaduto in via Mediterraneo e il motociclista è deceduto subito dopo lo scontro. Indagini in corso della polizia municipale di Pontecagnano per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.