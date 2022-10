Incidente nella Valle delle Ferriere: escursionista soccorsa dall'eliambulanza

Ancora un incidente tra i sentieri montani della Costiera Amalfitana. E' accaduto questa mattina nella Valle delle Ferriere dove una donna di 56 anni ha riportato la frattura di un polso in seguito a una rovinosa caduta. Allertati i soccorsi, sul posto è stata inviata l'eliambulanza del 118 con a bordo l'equipe medica e uno degli specialisti del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della Campania.

Una volta individuata la zona in cui si trovava la persona ferita, medico e specialista del Cnsas si sono calati con il verricello portando così le prime cure alla donna, originaria di Latina, che faceva parte di una comitiva di escursionisti partiti in mattinata dalla vicina Agerola. Nel frattempo l'elicotetro del 118 ha volteggiato per un po' tra il centro abitato di Amalfi e lo specchio di mare antistante la cittadina capofila della Costiera.

Una volta stabilizzata, l'elicottero si è nuovamente portato al di sopra del sentiero, per caricare a bordo la sfortunata 56enne che è stata imbracata e sollevata dal verriccelo insieme con lo specialista del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della Campania. La persona ferita è stata trasferita presso l'ospedale Ruggi di Salerno dove è stata ricoverata per ulteriori accertamenti.