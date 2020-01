© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno giudicati con il rito abbreviato, due giovani imputati di omicidio stradale . Ieri, nell’udienza preliminare davanti al gup Mastrangelo del Tribunale di Salerno . Gli avvocati Federico Conte, Remo Mastrolia e Moscato hanno quindi chiesto l’abbreviato: il gup ha disposto un’udienza interlocutoria a marzo in attesa del risarcimento assicurativo per poi fissarne una successiva per la discussione dell’abbreviato con la requisitoria del pm e le discussioni della parte civile e la difesa degli imputati (a costituirsi parte civile, per la famiglia Giugno, gli avvocati Nicola Naponiello e Martino Melchioda).Nell’incidente stradale, avvenuto a dicembre 2018 lungo la statale 18 che collega Eboli , entrambi di Eboli. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat cabriolet ed erano diretti a Battipaglia; dietro, su una Fiat 500 L, c’erano altri quattro amici. All’altezza della cava Maiorano, la 500 guidata da Di Palma tamponò la cabriolet di Giugno che perse il controllo finendo sulla carreggiata opposta. Sopraggiungeva un’Alfa Romeo Mito guidata da Moscato che si scontrò frontalmente con l’auto di Giugno. Un impatto violento che provocò un disastro: la Fiat 500 precipitò nel dirupo sottostante finendo dopo un volo di dieci metri nel cortile di una società edile. E nonostante i ragazzi sopravvissuti all’impatto lanciarono subito l’allarme per i due a bordo della 500 non ci fu nulla da fare:, tanto che i soccorritori del 118 non potettero fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi. I conducenti della Fiat 500 L e della Mito furono sottoposti all’alcol test e al drug test che diedero esito negativo.