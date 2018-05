Martedì 1 Maggio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 07:17

Aveva lo stesso nome del nonno, Filippo, lo stesso sorriso carnoso della sorella, Noemi, gli occhi nocciola ereditati da mamma Aree, e poi quell’energia inconfondibile, quell’animo nobile, quella classe e quell’eleganza trasmessi dal papà, Peppe. Ma soprattutto, aveva 22 anni. Una Cava de’ Tirreni silente, tramortita e attonita, ieri ha spento le luci su quella che doveva essere notte di musica e divertimento in occasione del Primo maggio, per rispettare il dolore di una famiglia affranta dalla perdita di questo ragazzo che troppo prematuramente ha lasciato i suoi cari.Nella notte di domenica scorsa Filippo Servillo, figlio di un promotore vulcanico della ristorazione nella cittadina metelliana, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. Da un anno viveva a Parigi perché anche lui amava lo stesso mondo del papà e lì voleva affinarne attitudini e conoscenze, ma l’incidente è avvenuto ad Amsterdam. Probabilmente aveva voluto concedersi una trasferta con gli amici: del resto, con l’auto, saranno suppergiù quattro ore di viaggio. In macchina, dalle prime voci raccolte sotto i portici del Borgo Schiacciaventi, erano in cinque. Solo lui e un’altra amica (Katarina, una coetanea francese) non ce l’hanno fatta, chi era alla guida e altri due ragazzi sono rimasti illesi, tra questi anche un cavese.Ancora non è chiara la dinamica. Qualcuno racconta che piovesse, qualcun altro parla di alta velocità, di colpo di sonno, una manovra sbagliata, d’impatto violento contro un albero. Il desiderio di tutti, sull’uscio della Taverna Scacciaventi, è di capire. Ma non certo per il cattivo gusto di investigare, sapere come sono andate le cose non risolleverà certo nessuno dal dolore, ma solo perché per ognuno di loro è una fitta al cuore. Il fatto è accaduto nella notte di domenica, ma solo nella tarda mattinata di ieri, con una terribile telefonata, il papà e la mamma sono stati informati della disgrazia e la notizia ha cominciato a fare il giro della città.