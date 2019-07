Lunedì 15 Luglio 2019, 06:30

Soccorso un uomo in montagna. L’equipaggio elisoccorso 118 Salerno con tecnico del soccorso alpino e speleologico campania a bordo è intervenuto a metà pomeriggio di ieri, in località Tirone di Sicignano degli Alburni, per soccorrere un escursionista 59enne di Palomonte caduto su un pendio roccioso che stava discendendo. L’uomo era in escursione in compagnia di un amico quando, a causa del terreno accidentato, è caduto procurandosi varie lesioni per fortuna non gravi. Il compagno ha prontamente avvisato il 118 che ha disposto impiego del Cnsas e dell’elisoccorso che, in poche decine di minuti, ha risolto l’intervento verricellando la barella col paziente, atterrato nel campo sportivo del comune di Sicignano degli Alburni e subito dopo trasportandolo presso il nosocomio San Leonardo e Ruggi di Salerno per il ricovero. L’elisoccorso aveva destato ansia e preoccupazione tra i cittadini di Sicignano che non riuscivano a capire cosa fosse successo.Sono state avanzate ipotesi varie. Ma non è la prima volta che, purtroppo escursionisti o amanti della montagna, accadono incidenti simili. Fondamentale per il malcapitato è stata la presenza dell’amico che è riuscito a dare l’allarme, avvertendo i soccorsi immediati. La prima regola, per chi si avventura in montagna, infatti, è mai andarci da soli e sempre muniti di radiotrasmittenti e di gpr. Soltanto due mesi fa un episodio simile capitò sul Monte Bulgheria. Due escursionisti rimasero bloccati per tutta la notte dopo essere rimasti bloccati su un percorso alternativo. Anche in quel caso fu provvidenziale l’intervento delle squadre Cnsas partite da più punti della regione e giunte in zona riuscendo a salvare i due malcapitato. Anche in quell’occasione fu necessario fare intervenire un elicottero dell’aeronautica militare.