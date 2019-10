Mercoledì 23 Ottobre 2019, 10:41

Tragedia questa mattina in Piemonte a. Un pensionato diha perso il controllo della propria vettura, è andato fuori strada e si è ribaltato. È morto sul colpo. Ferita seriamente la moglie che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale diI carabinieri di Strambino sono al lavoro per ricostruire l'incidente e la dinamica della tragedia. Sul posto - come riporta il Quotidiano del Canavese - i vigili del fuoco di Ivrea. Il pensionato originario di Sant'Arsenio,di 81 anni, residente a Vische, potrebbe aver perso il controllo della vettura in seguito di un malore.Cordoglio anche a Sant'Arsenio per la perdita del pensionato molto noto nel paesino del Vallo di Diano.