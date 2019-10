Lunedì 21 Ottobre 2019, 06:30

Stava attraversando la strada con il figlio ed è stato investito da un’auto pirata. L’incidente, che per fortuna non ha avuto gravi ripercussioni per il papà e il bimbo che stavano attraversando via Roma, in pieno centro a Bellizzi, è accaduto sabato sera e ha scosso i passanti che hanno soccorso i pedoni. Su Facebook, in tanti hanno commentato l’episodio. L’automobilista che ha travolto i due pedoni non si è fermato e ora rischia la denuncia per omissione di soccorso.Un tranquillo sabato sera per un giovane papà e suo figlio, rimasto terrorizzato, stava per trasformarsi in tragedia. Il giovane dopo essere stato investito dall’auto è rimasto immobile sull’asfalto fin quando qualche passante si è avvicinato per soccorrerlo. Vicino al papà steso per strada, fortunatamente non ferito gravemente, il figlio di pochi anni che non si è mosso. Il piccolo era impaurito, terrorizzato. Lo sguardo fermo sul padre che a sua volta rincuorava il bimbo ma non poteva muoversi. I passanti si sono accorti dell’uomo e il figlio sull’asfalto e per comprendere cosa era accaduto si sono avvicinati a loro. Qualcuno ha assistito all’incidente e avrebbe notato anche l’auto che ha travolto i due pedoni e poi si è allontanata condotta da un uomo. Un pirata della strada che non si è fermato per soccorre le persone investite e ha preferito fuggire via.