Rocambolesco incidente stradale allo svincolo autostradale di Pontecagnano. Un camion ha perso una sponda del veicolo che ha colpito due auto in transito. Ferito gravemente un automobilista che è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La polizia stradale ha avviato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Intervenuto anche il personale dell'Anas. © RIPRODUZIONE RISERVATA