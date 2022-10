Malore mentre guida un mezzo di soccorso, si schianta contro il molo dopo l'esercitazione

Doveva essere un'attività d'esercitazione destinata al salvataggio di turisti bloccati su una spiaggia ma poteva trasformarsi in tragedia. Apprensione nella tarda mattinata di ieri al porto di Salerno dove un'imbarcazione da soccorso dell'Humanitas è finita contro il molo di sopraflutto a causa, pare, del malore accusato dal conducente.

Tutto è accaduto in una manciata di secondi: l'esercitazione della Protezione Civile alla quale partecipavano anche le scuole, organizzata nell'ambito della settimana dedicata proprio all'organismo di soccorso, volgeva al termine. In particolare venivano simulate le attività legate al salvataggio di persone bloccate in spiaggia, con accesso esclusivo dal mare, dopo aver ignorato un'allerta meteo.

Per rendere più credibile il tutto è stata anche simulata una frana sulla spiaggia con il ferimento di alcuni presenti. Tutto è andato bene e i bambini - accompagnati per l'occasione da Croce Rossa, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Guardia Costiera, Humanitas e Anpas - si apprestavano a far tesoro di quanto appreso.

All'improvviso, mentre le imbarcazioni rientravano, un malore avrebbe colopito il conducente del mezzo dell'Humanitas che si è schiantato sugli scogli. Gli occupanti dell'imbarcazione se la sono cavata con qualche contusione e un grosso spavento. Il conducente del mezzo è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno dove è stato visitato e stabilizzato. Non sarebbe in pericolo di vita.