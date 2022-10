Malore alla guida, finisce contro un muro: muore la 63enne insegnante di pilates

Franca Peduto, insegnante di pilates di Postiglione, 63 anni, ha perso la vita mentre era in auto. La donna forse potrebbe aver avuto un infarto, o comunque un malore, e questo ha provocato un incidente. La sua auto si è schiantata vicino a un muro, nei pressi del cimitero di Postiglione, e per la donna non c'è stato nulla da fare. Attenta allo stile di vita, alla cura di sé, Franca era molto conosciuta a Postiglione e a Sicignano degli Alburni, dove abitano i suoi figli. Due Comuni costernati per la sua perdita. Le indagini mediche, forse sarà sottoposta ad autopsia, potranno stabilire la causa del decesso