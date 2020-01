© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale tra il raccordo autostradale Salerno-Avellino e l’ingresso della A30 alla barriera di Mercato San Severino.. La dinamica del sinistro è ancora molto nebulosa. Quello che è certo è che l’impatto è avvenuto proprio nei pressi della barriera dove si effettua il pagamento o si prende il biglietto quando si entra in autostrada. L’incidente si è verificato tra le 14,30 e le 15 in direzione nord, il traffico è rimasto rallentato per diverse ore.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Caserta Nord, diretti dall’ispettore superiore Andrea Pezone, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso necessari alla ricostruzione della dinamica e a disciplinare la situazione veicolare per ripristinare quanto prima il transito autostradale con la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Le ambulanze del 118 si sono premurate di dare assistenza ai feriti. Un ragazzo di ventitré anni, il più grave, è stato portato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Fucito di Curteri a Mercato San Severino. La situazione è sembrata subito seria tanto che è stato necessario intubarlo. Avrebbe riportato danni cerebrali e fratture facciali multiple. Il giovane, una volta stabilizzato, è stato trasferito presso il San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno dove è ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Un secondo ferito è stato portato all’ospedale di Sarno: non sarebbe grave.