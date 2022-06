Salerno: scontro auto-scooter, 23enne muore sul lungomare

Un 23enne ha perso la vita a Salerno in un incidente avvenuto nel pomeriggio su via Lungomare Marconi. Il giovane, salernitano, era in sella ad un motociclo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. Ad avere la peggio è stato il giovane, deceduto per le gravi lesioni riportate nell'impatto. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale a cui la Procura di Salerno ha delegato le indagini.