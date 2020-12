Investito dall'auto e ucciso, mentre attraversava la strada per comprare del cibo. Sulla morte del commercialista di Pagani, Salvatore Nocera, la Procura di Nocera Inferiore ha acquisito un video proveniente da una delle telecamere di sorveglianza ed esaminate dagli investigatori. E con il quale, sarebbe possibile ricostruire i dettagli dell'incidente costato la vita all'uomo. Nell'indagine risulta indagato D.S, 19enne di San Valentino Torio, che quella sera guidava lungo via Zeccagnuolo. La dinamica quasi certamente sarà ricostruita anche con una perizia tecnica per confermare l’evidenza delle immagini, con ipotesi di violazione del codice della strada in attesa della formulazione del capo d’imputazione, al momento quella di omicidio stradale, a carico di D.S., difeso dal legale Vincenzo Calabrese. L’autopsia sul corpo del 53enne commercialista ne ha rilevato la morte sul colpo. Il fascicolo è seguito dal pm Donatella Diana.

L’incidente stradale si era registrato lungo via Zeccagnuolo, nella serata di sabato scorso, con la Ford Fiesta guidata dal ragazzo che aveva investito la vittima, travolta appena scesa dalla sua auto per recarsi in uno stand di alimentari. Il giovane era risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici, effettuati subito dopo l’episodio. La tragedia era avvenuta poco dopo le 18, nella parte del territorio valentinese. La vittima, di 53 anni, viveva a Nocera Inferiore. L'uomo era deceduto a seguito dell’impatto appena uscito dalla sua Audi, con i soccorsi del 118 giunti sul luogo quando non c’era più niente da fare. Il 19enne, sotto choc, aveva riferito ai militari di essersi trovato davanti l’uomo, senza avere avuto il tempo di frenare nè di evitarlo: gli accertamenti hanno compreso la ricostruzione dell’incidente con i video a mostrare nei dettagli l’accaduto. Le successive fasi investigative, con un consulente tecnico nominato per individuare la velocità tenuta dall’auto, completeranno il quadro, ravvisando eventuali infrazioni compiute rispetto al Codice della Strada, in quello specifico tratto, con gli esami a condizionare il successivo capo d’accusa.

