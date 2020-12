Muore travolto da un'auto a San Valentino Torio, in via Zeccagnuolo. Un commercialista di 53 anni, S.N. , originario di Pagani, era uscito dall'auto per comprare del cibo, ma è stato investito da una seconda auto, guidata da un giovane di 19 anni del luogo, D.S. , ora indagato per omicidio stradale.

L'episodio si è consumato ieri pomeriggio, dopo le 18. Il ragazzo guidava una Ford Fiesta. Stando alle prime risultanze investigative svolte dai carabinieri del gruppo territoriale di Nocera Inferiore, la vittima era uscita dall'auto per comprare del cibo da una bancarella. Poi il dramma, con l'auto che l'avrebbe preso in pieno, trascinandolo per qualche metro. Si lavora sulla dinamica del sinistro. I soccorsi si sono rivelati inutili, quando il personale medico del 118 è giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. Il corpo è ora all'obitorio dell'ospedale di Sarno, il "Martiri del Villa Malta" in attesa dell'autopsia che quasi certamente verrà disposta dal sostituto procuratore a Nocera.

Il ragazzo, sotto choc, è stato trasferito in ospedale. Ai militari, in presenza anche del suo avvocato, avrebbe riferito di non aver avuto il tempo di frenare, dopo aver visto la vittima d'improvviso, per strada. Nè di essersi distratto mentre era alla guida della sua auto. Tutti elementi che saranno oggetto d'approfondimento investigativo, con l'identificazione del ragazzo e l'iscrizione formale, quale atto dovuto dalla Procura, dell'ipotesi di reato di omicidio stradale. Non è esclusa la nomina di un perito per meglio ricostruire i movimenti dell'auto che ha investito l'uomo, commercialista molto noto nell'Agro nocerino, per definire le responsabilità del giovane.

