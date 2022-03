Fugge a un posto di blocco e va a sbattere: denunciato, era senza assicurazione

Non rispetta l'alt della polizia locale e perde il controllo del veicolo. È stato denunciato un uomo, sprovvisto di revisione e assicurazione. È accaduto a Scafati, quando gli agenti del comando della polizia locale hanno soccorso un uomo che dopo essersi lanciato su un marciapiede, ha finito per danneggiare un palo della pubblica illuminazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Salerno, detenuto incendia la cella e aggredisce i poliziotti... L'ALLARME Giovane salernitano scomparso a Berlino LA DROGA Mini rave party nell'area picnic di Giffoni: quattro ragazzi...

Ieri pomeriggio, in via Manzoni, l'uomo avrebbe dovuto fermarsi dopo l'alt imposto dai vigili urbani per un normale controllo. Lo stop non è stato però rispettato, al punto che il conducente ha accelerato con la speranza di evitare il controllo.

Dopo cinquanta metri, tuttavia, ha perso il controllo finendo contro un marciapiede. Nessun danno serio per il conducente, così come per i civili. Gli agenti lo hanno soccorso, poi hanno provveduto ad identificarlo perché sprovvisto di assicurazione e revisione. Per lui una multa salata, aggravata anche dalla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale alla Procura di Nocera Inferiore.