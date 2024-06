Incidente tra scooter e auto sull'Amalfitana: due feriti a Vietri sul Mare

Incidente stradale questo pomeriggio sulla statale amalfitana 163 poco oltre il centro urbano di Vietri Sul Mare. Lo scontro in cui sono rimasti coinvolti uno scooter a noleggio con due turisti a bordo e un'autovettura che procedeva in direzione Amalfi, si è verificato quanche centinaia di metri oltre il bivio per Raito.

A riportare la peggio in seguito al sinistro, verificatosi per cause in via di accertamento, sono state le due persone che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote. Soccorsi dai sanitari del 118 il cui intervento è stato sollecitato da una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava a transitare sul posto, i due sono stati ricoverati per accertamenti presso il presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni.

Inevitabilmente la circolazione stradale ha subito rallentamenti per effetto del restringimento della carreggiata dovuto alla presenza dei veicoli incidentati.