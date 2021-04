Schianto tra auto sulla Statale 19 in Campania: grave un 44enne

Grave un ragazzo di Palomonte del '77 per un incidente stradale. Il ragazzo si trovava alla guida della propria Fiat Punto dopo essere stato a casa di alcuni amici tra Eboli e Campagna, per festeggiare la Pasqua. Probabilmente in stato di ebbrezza, ha perso il controllo del veicolo urtando contro un muretto sulla Strada Stalate 19, all'altezza di Via Paolo Ruffini, in località Casarsa.

A seguito dell'impatto, il ragazzo è sbalzato fuori dall'auto finendo in una cunetta. Le condizioni sono gravi. Sul posto la polizia municipale di Eboli e i carabinieri. Parenti e amici del ragazzo sono giunti sul posto dell'incidente in preda alla disperazione.