Incidente sulla ex statale Agerolina: due feriti tra le curve prima di Amalfi

Ancora un incidente tra moto in Costiera Amalfitana. Si è verificato poco prima delle 13.30 sulla ex statale Agerolina in terriorio di Amalfi. A pochi metri dal bivio per Pogeriola una moto e uno scooter, per cause in via di accertamento. si sono scontrate frontalmente.

Due i centaruri rimasti feriti che erano alla guida dei mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Amalfi e due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti, non originari del posto, presso l'ospedale Costa d'Amalfi di castiglione di Ravello, dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

Inevitabilmente la circolazione è andata in tilt con traffico bloccato per poco più di venti minuti. Il tempo di portare le prime cure ai feriti e trasferuirsli presso il presidio sanitario. A regolare la circolaizone sono stati glia genti della polizia muniucipale di Amalfi che hanno eseguito una serie di rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro.