Incidente stradale ad Eboli: 26enne ricoverato in prognosi riservata

Incidente stradale ad Eboli. Un giovanotto, 26enne ebolitano, alla guida di una Toyota Rav 4 si è schiantato su un albero mentre percorreva via Della Piana. Il ragazzo gravemente ferito è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato in stato comatoso in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, per stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale.