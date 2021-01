Rocambolesco inicidente stradale ad Eboli. Un'automobile si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra autovettura in prossimità di un incrocio. Una passeggera, che era a bordo del veicolo che si è ribaltato, è rimasta ferita ed è stata trasporta in ospedale. L'incidente si è verificato lungo la statale 19 dove sono giunte le pattuglie della polizia municipale di Eboli, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.

