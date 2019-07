Martedì 23 Luglio 2019, 15:12

Rocambolesco incidente stradale questa mattina ad Eboli, nei pressi di Santa Cecilia lungo la strada provinciale 30. Due auto si sono scontrate e uno dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale si è ribatato finendo contro il cartellone pubblicitario di un distributore di carburanti. I conducenti delle due auto sono stati soccorsi è trasportati in ospedale. Fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi necessari per stabilire la dinamica del sinistro stradale.