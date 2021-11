Incidente stradale ad Eboli: due feriti in ospedale

Incidente stradale ad Eboli. Tre auto si sono scontrate in località "Santa Chiarella" e due ragazzi, di 25 e 23 anni, sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente stradale e i soccorritori del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale. Nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte una Lancia Y, che si è ribaltata, una Renault Scenic e un'Alfa Romeo Giulietta.