Incidente stradale a Battipaglia: nove feriti in ospedale

Rocambolesco incidente stradale a Battipaglia. Lo scontro tra una Fiat Punto e una Volkswagen Golf, avvenuto in via Rosa Jemma nella tarda serata di ieri, è stato violentissimo.

Nove persone ferite, che erano a bordo dei due veicoli, sono state trasportate in ospeale e due giovanotti sono stati ricoverati in prognosi riservata. In via Rosa Jemma oltre i soccorritori del 118 che hanno trasportato i feriti nei nosocomi di Salerno, Battipaglia ed Eboli sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dello scontro e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dai veicoli coinvolti nell'impatto.