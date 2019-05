Giovedì 30 Maggio 2019, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente stradale si è verificato a Battipaglia e quattro persone ferite sono state trasportate in ospedale. Lo scontro tra un camion e un'auto che percorrevano la statale 18 è stato molto violento e sul posto per soccorrere i feriti si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, e i sanitari del 118. Due feriti più gravi, non in pericolo di vita, sono stati ricoverati al Santa Maria della Speranza. I militari hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente stradale.