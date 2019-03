Sabato 23 Marzo 2019, 19:10

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Bellizzi. Un motociclista, 28enne di Bellizzi, è stato investito da un'auto mentre era in sella al suo scooter verso Bivio Pratole. L'auto proveniva da una traversa e probabilmente l'automobilista non ha notato il motociclista che dopo essere stato travolto è finito violentemente sull'asfalto. Sul posto i volontari del Vopi di Pontecagnano che hanno provveduto a trasportare il centauro in ospedale dove i sanitari gli hanno diagnosticato il trauma cranico e la rottura del setto nasale.