Domenica 29 Settembre 2019, 17:46

Incidente stradale questa mattina a Campagna. Due auto si sono scontrare violentemente mentre percorrevano la strada in località Madonna del Ponte. Sul posto le forze dell'ordine per stabilire la dinamica del sinistro stradale e i soccorritori del Vopi che hanno accompagnato i due automobilisti in ospedale. Il ferito più grave, un 40enne di Campagna, è stato ricoverato all'ospedale di Eboli in prognosi riservata.