Ex infermiera muore dopo 11 giorni dopo l'incidente: indagato automobilista

CASTEL SAN GIORGIO. E' morta dopo undici giorni dal ricovero R.S. , ex infermiera in pensione all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La 69enne, originaria di Roccapiemonte, era stata vittima di un incidente stradale il 30 giugno scorso a Castel San Giorgio.

Mentre percorreva la strada, a piedi, diretta a casa della sorella, due auto si erano appena scontrate all'altezza della rotonda di Fimiani. A causa dell'impatto, uno dei due veicoli aveva travolto anche un lampione della pubblica illuminazione, il quale avrebbe colpito la donna con violenza. La 69enne era stata soccorsa dal vice sindaco di Castel San Giorgio, Giuseppe Alfano, medico di famiglia e altri passanti. Poi, trasferita d'urgenza all'Umberto I di Nocera Inferiore, dove era stata operata in chirurgia.

Nei giorni a seguire un secondo intervento. Al suo arrivo in ospedale era cosciente, ma le sue condizioni erano peggiorate nei giorni seguenti, fino al decesso, avvenuto in Rianimazione. Sul caso indagava la Procura di Nocera Inferiore per lesioni gravi, ma il decesso della donna porterà inevitabilmente a cambiare il capo d'imputazione in omicidio stradale. Al vaglio della magistratura c'è la posizione di un uomo di 32 anni, che guidava una delle due macchine che avrebbe causato l'incidente. Sul corpo della 69enne potrebbe essere effettuata anche l'autopsia, qualora il pm titolare del fascicolo decida di accertare meglio le cause della morte, per collegarle eventualmente all'incidente.