Domenica 7 Ottobre 2018, 06:20

Morì a seguito di un incidente mentre era sul suo scooter. Per quei fatti, è stata condannata ad un anno M.R.T. , casalinga di 53 anni, con l’accusa di omicidio colposo. L’episodio si registrò il 28 marzo 2012, a Nocera. A perdere la vita fu Benedetto Amabile, operaio nocerino di 45 anni. Il suo scooter entrò in collisione con la Fiat Punto guidata dalla donna. Il tribunale ha riconosciuto una cooperazione colposa nel fatto, perché la vittima perse il controllo del mezzo, invadendo la carreggiata del senso opposto di marcia. Forse a causa di un malore. La Fiat Punto lo travolse, non lasciandogli scampo. La famiglia era assistita dal legale Enrico Bisogno. L’operaio si stava dirigendo a Casali di Roccapiemonte. Il giudice ha riconosciuto alla donna una percentuale di colpa del 50 per cento, condannandola a pagare una provvisionale di 60mila euro. Inoltre, ha trasmesso un verbale alla procura, per valutare il reato di falsa testimonianza.