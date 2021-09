Incidente stradale a Pagliarone la scorsa notte. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano la statale 18 verso via Della Libertà. Entrambi i conducenti dei veicoli, due giovani salernitani, sono stati soccorsi dal persone del 118 e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.