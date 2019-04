Mercoledì 10 Aprile 2019, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto sbanda e finisce contro un palo dell'illuminazione. L'incidente stradale è accaduto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in via Statuto. La conducente dell'auto e una sua coetanea, entrambe di 20 anni di Pontecagnano Faiano, sono rimaste ferite e sono state soccorse dai volontari dell'associazione Vopi che le hanno trasportate in ospedale. A causare l'incidente, molto probabilmente, è stata la pioggia che ha reso l'asfalto viscido. Le due ferite hanno riportato traumi alle gambe e alle braccia e sono state ricoverate all'ospedale di Salerno.