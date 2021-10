Incidente sul lavoro in Toscana, operaio di Salerno muore nel cantiere

Ancora una tragedia colpisce la frazione di Arena Bianca a Montesano sulla Marcellana (la stessa frazione di Dora Lagreca). In un incidente sul lavoro ieri mattina, sabato 16 ottobre, in un'azienda di materiali edili a Santa Croce sull'Arno, in Toscana, è morto un uomo, di 47 anni originario di Montesano. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

Il 47enne è stato ucciso dalla benna di un escavatore che lui stesso stava manovrando: è stato schiacciato contro un pilone del capannone. Lascia moglie e due figli.

Sul posto i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell'Asl che dovranno ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e rilevare eventuali responsabilità.