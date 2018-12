Venerdì 14 Dicembre 2018, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capitano di corvetta, Carmine Semioli, di 40 anni, di Nocera (Salerno), è morto in un incidente stradale avvenuto - per cause da accertare - la notte scorsa sulla strada statale 407 Basentana, nei pressi di Vaglio di Basilicata (Potenza). In una una nota, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, ha espresso «il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso del capitano di corvetta Semioli, direttore di macchina del sommergibile Venuti». L'ammiraglio Girardelli si è detto «profondamente addolorato e scosso per il tragico incidente. Giunga alla famiglia dell'ufficiale la commossa vicinanza mia e dell'intera Marina Militare».